Mario Irivarren se defendió al perder frente a Israel Dreyfus en Esto es guerra: "No di el 100 %"

"Yo me sentí bastante bien en el circuito y lo tomé como una especie de test. No he reventado al 1000 %. Al final fue un factor de suerte que escapa de mis manos. Llegué con una ventaja pero no encontré el banderín", manifestó "El Iri" al justificar el verdadero motivo por el cual no logró ganar a Dreyfus.