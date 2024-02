Mario Irivarren saltó de emoción al ganar 4 mil soles en juego de EEG

Mario y Onelia fueron captados muy románticos detrás de cámaras de EEG y tuvieron una radical reacción cuando le consultaron sobre sus planes de boda, y es que la idea de matrimonio no les quita el sueño, pues ambos consideran que aún viven el día a día. "Me parece demasiado. ¿Por qué tan rápido? Vivo el día a día y me vienes acá. Estoy chibolo. No hay forma", acotaron.