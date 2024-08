Mario Irivarren respondió a Hugo García por fuerte reclamo

Hugo García no se quedó callado cuando vio que Patricio Parodi no estaba en su podio para competir contra él y en su lugar fue Mario Irivarren. El guerrero no puedo evitar reírse. "Ya, pero qué, ¿te da miedo ir conmigo?", exclamó y a lo que el modelo indicó que no era eso, ya que su contrincante siempre fue el deportista. La producción decidió quitarle 300 puntos al equipo de Katia Palma.