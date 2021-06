Mario Irivarren puso en aprietos a Hugo García al revelar que ya piensa en matrimonio

El combatiente habría revelado la supuesta relación entre Hugo y Alexandra Balarezo. ¿Broma o realidad?

Mario Irivarren puso en aprietos a Hugo García al revelar que el guerrero ya piensa en matrimonio. El combatiente habría revelado la supuesta relación entre el mejor amigo de Patricio Parodi y la modelo Alexandra Balarezo ya que días atrás viajaron en parejas a Huaraz.

Johanna San Miguel hizo hincapié sobre las declaraciones de Mario Irivarren y sus futuros planes de boda con Vania Bludau. "Antes yo decía que no quería y ahora no me cierro a la idea. Más cerca que yo está Huguito, creánme", confesó el combatiente frente a la sonrisa nerviosa del guerrero que no comentó nada sobre la broma de su compañero de Esto es guerra.

