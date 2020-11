Mario Irivarren envió mensaje a Austin Palao tras vinculación amorosa con Luciana Fuster

"La ex del amigo es sagrada. Eso es ley. Yo sí sé respetar", dijo el combatiente sobre su amigo Austin.

¡Como un hermano! Tras las especulaciones sobre un posible romance entre Luciana Fuster y Mario Irivarren, el combatiente histórico aseguró que tendrá ningún tipo de relación sentimental con su compañera de radio ya que él sí respeta códigos de amigos y no piensa romper su lazo amical con Austin Palao.

"La gente nos relacionó y yo desde el día uno aclaré que no porque Luciana es expareja de Austin y él es como un hermano para mí. La ex del amigo es sagrada. Eso es ley, ley que muy pocos hombres saben respetar. Yo sí sé respetar. La veo como amiga y compañera, pero les aseguró que entre ella y yo no verán ningún tipo de relación", sentenció Mario Irivarren durante conferencia de prensa virtual previo a la semifinal de EEG.

Austin Palao se pronunció sobre supuesto romance entre Luciana Fuster y Mario Irivarren