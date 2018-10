Mario Irivarren casi llora tras sufrir fuerte lesión en el hombro.

En el último programa de Esto es guerra, Mario Irivarren casi llora tras sufrir una fuerte lesión en el hombro izquierdo al iniciar una competencia extrema. Los paramédicos atendieron inmediatamente al retador, pero él no dudó en enviar un conmovedor mensaje.

"Se me volvió a salir (hombro), como la vez anterior. Me da rabia, porque cada vez que estoy cerca a una final, entrenando, dando lo mejor de mi me pasan estas cosas. Me da cólera y no entiendo por qué. Yo me cuido, como bien, entreno, soy precavido y me da cólera que me pasen estas cosas toda la vida. Quiero recuperarme, competir, sacarme la mugre, pero me da cólera", dijo Mario Irivarren con algunas lágrimas en los ojos.

