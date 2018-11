María Pía Copello "explotó" contra productor de EEG por burlarse de su vestido

En el reciente programa de Esto es guerra, María Pía Copello "explotó" contra el productor de los Guerreros, Peter Fajardo por burlarse de su vestido que lució en el reality. La conductora arremetió contra Fajardo con un contundente mensaje en vivo.

"¿Saben que quiere decirme el productor general del programa? Que mi vestido me queda horrible y que no me va este color. Yo le digo al productor general del programa: '¿Me importa?' No me importa Peter Fajardo lo que tu digas", sentenció Pía.

