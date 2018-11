María Pía Copello celebró así el cumpleaños de su hija Catalina.

María Pía Copello celebró el cumpleaños de su hija Catalina con una pequeña fiesta por sus cuatro añitos. La conductora de Esto es guerra compartió en su cuenta de Instagram algunas foto del festejo.

"Hoy que es tu cumpleaños número 4, solo quiero que sepas que soy muy dichosa porque en la vida, me han sucedido cosas muy buenas, pero lo mejor que pudo pasarme es convertirme en madre de tres hijos que me alegran los días. Me enorgullece mucho verte crecer, acompañarme, ser mi cómplice y mi luz", escribió la conductora.

"A veces volteo y te veo reír con tus hermanos, ayudarlos cuando lo necesitan, llamarles la atención con tu vocecita firme y decidida y solo puedo sentirme inmensamente feliz. Solo quiero para ti todo lo mejor, que confíes en tus papás cuando necesites ayuda y que te apoyes en tus hermanos, porque siempre estarán para ti. Quiero verte feliz, mi Cata.¡Feliz cumple!", finalizó así el tierno mensaje de María Pía a su pequeña Cata.

