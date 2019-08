Macarena Vélez se despidió para siempre de Esto es guerra con este mensaje

¡Te vamos a extrañar! Macarena Vélez dejó impactados a todos sus seguidores de Instagrama al anunciar que no continuará en Esto es guerra. La modelo se despidió para siempre de sus fans y del reality de competencia con este inesperado mensaje.

➤ Mira: Macarena Vélez hizo fuerte denuncia pública en Instagram

"Gracias a toda la producción del programa. A todos los fans que me apoyan. Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Ya no continúo más en el programa. Espero le den con todo y los voy a extrañar infinitamente. La vida continua y solo toca aprender y superarme yo sola a seguir con los demás y buscar nuevas cosas. Gracias por su apoyo", señaló Macarena Vélez.

➤ Mira: ¿Said Palao confirmó separación con Macarena Vélez en este video?

La bella modelo aseguró que su retiro no se debe a una decisión de ella. "Pensé que aún podría demostrar, pero no tengo esa oportunidad ya más. Se vendrán miles de oportunidades aunque ahorita no las pueda ver. Perdí mucho, pero aprendí demasiado y con eso quiero quedarme. Bendiciones a todos", sentenció la popular "Traviesa".

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!