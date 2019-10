Macarena Vélez descartó reconciliación con Said Palao en Instagram.

Macarena Vélez estuvo de cumpleaños la semana pasada y cerró las celebraciones el último viernes donde Said Palao la acompañó en una cena junto algunos integrantes de Esto es guerra. Sus seguidores empezaron a especular sobre una posible reconciliación de la pareja.

➤ Mira: Macarena Vélez recibió sorpresivo regalo de Ducelia Echevarría por su cumpleaños

Sin embargo, Macarena Vélez puso fin a todas las especulaciones al enviar un contundente mensaje a través de sus historias de Instagram: "Yo no olvido quien me dio una mano. Ni tampoco quien me la soltó cuando más necesitaba. No gastes tu energía en cosas que no suman".

➤ Mira: Macarena Vélez: hermana de Said Palao sorprendió a la modelo con esta canción

​

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!