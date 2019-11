Luciana Fuster sorprendió a Said Palao por pregunta sobre Macarena Vélez.

¿El hermano de Austin Palao olvidó a Macarena Vélez con nuevo amor?

Luciana Fuster se enfrentó a Said Palao en un divertido duelo de preguntas donde la guerrera no dudó en preguntarle al hermano de Austin Palao si aún mantiene comunicación con Macarena Vélez. ¿Quiere reconquistarla o ya tiene nuevo amor?

Said Palao reveló que hace tiempo no habla con su expareja y no negó que tenga nueva saliente. Luciana Fuster hizo que el combatiente dijera que oficializará a su nuevo amor el próximo año.

