Luciana Fuster se incomodó por contundente comentario de Said Palao.

Luciana Fuster quedó impactada al escuchar lo que dijo Said Palao sobre ella en "El confesionario" de Esto es guerra. La guerrera se notó incómoda luego que el hermano de Austin Palao afirmara que hace "pataleta".

"No tengo nada personal con Luciana. Se tomó una decisión entre las mejores, y ella no estaba entre las mejores. No solo no estable en su rendimiento, también en sus decisiones. Hace dos meses se puso a llorar porque no quería estar en el equipo y hoy hace pataleta porque quiere estar en el equipo", dijo Said Palao.

