Luciana Fuster se enfrentó a Austin Palao por equivocarse durante juego

La guerrera lanzó fuerte advertencia a su compañero frente a las cámaras.

Luciana Fuster no ocultó su incomodidad contra Austin Palao por equivocarse durante juego al confundir la nacionalidad de la actriz Salma Hayek. El hermano de Said Palao cometió el error que no fue del agrado de su expareja.

"Ya sabemos que si no saben, mejor quédense callados, por favor", comentó Luciana Fuster muy molesta ya que podría caer a las colchonetas y perder el juego para los Guerreros. ¿Cómo reaccionó el guerrero?

