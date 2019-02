Luciana Fuster recibió sorpresa de Emilio Jaime y Austin Palao reaccionó así

En el reciente programa deEsto es guerra, Luciana Fuster recibió sorpresa de amor de Emilio Jaime y las cámaras de "América Espectáculos" captó el preciso momento cuando Austin Palao se retiró del set en vivo.

La pareja no dudó en enviarse tiernas palabras de amor frente a las cámaras y tras el detalle que le dio el cantante urbano a la modelo. "Me parece súper tieno el detalle. Emilio me regaló un pulsera con un corazón flechazo. Gracias amor", comentó Luciana Fuster.

