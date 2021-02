Michela aseguró que se siente rechaza por el competidor al no permitirla volver al equipo rojo y verde.

Luciana Fuster pasó a los Combatientes por decisión de Mario Hart y Michelle Elías lloró amargamente. La "Sazón" aseguró que se siente rechaza por el competidor al no permitirla volver al equipo rojo y verde pese a estar en sus manos dicha decisión.

Luciana Fuster regresó a Esto es guerra con espectacular look

"Me duele mucho. Yo sé que la gente que sigue el programa quería que siga en Combate. Me duele demasiado que teniendo la oportunidad y sabiendo que yo digo que quiero ser Combatiente me siguen rechazando. Me da la espalda por segunda vez el señor Mario Hart", comentó entre lágrimas la integrante de los Guerreros.

