Luciana Fuster hizo inesperado anuncio tras confirmar su ruptura con Emilio Jaime

¡Se retira! Luciana Fuster hizo fuerte anuncio tras confirmar su ruptura con Emilio Jaime frente a las cámaras del videoblog de Esto es guerra. La modelo reveló que su ingreso a la música urbana llegó a su fin debido a la falta de tiempo entre su trabajo y sus viajes.

"Yo creo que me retiré de la música porque no tengo tiempo para nada entre el programa, trabajo con marcas que felizmente me están saliendo y tengo viajes planeados. Podría grabar otra, pero no sé si le metería el mismo punche de viajar como lo hicimos con la primera canción", comentó Luciana Fuster.

