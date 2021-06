La guerrera sorprendió a la pareja con tremenda broma durante la ronda de chiste con Susy Díaz.

Luciana Fuster hizo cruel chiste sobre Said Palao y Alejandra Baigorria en el reciente programa. La guerrera sorprendió a la pareja con tremenda broma durante la ronda de chiste con Susy Díaz, quien le gustó el comentario de la modelo y así logró evitar el tortazo en la cara.

"Alejandra le pregunta a Said: amor, ¿sabes qué es lo más lindo de ti? Y Said le dice 'qué cosa, gorda'. No sé pues por eso te pregunto", comentó la guerrera frente a las carcajadas de todos los integrantes de Esto es guerra incluido la misma Baigorria. Susy Díaz no le lanzó torta en la cara por el inesperado chiste.

