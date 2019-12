Luciana Fuster envió sorpresivo mensaje tras bailar con Austin Palao.

La modelo aprovechó corte comercial para grabar inesperado video en Instagram.

Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al grabar un inesperado video tras bailar con Austin Palao en un bailetón de Esto es guerra. La guerrera se mostró frustrada por sacar solo diez puntos para su equipo pese a ganar el duelo de baile.

"Chicas estoy muerta después de ese bailetón que he hecho. Me van a matar por subir esta historia ahorita en vez de ir al estudio, pero no sé porque las únicas seis en mi vida en programas de competencias que he tirado un dado saco 10", comentó la guerrera muy estresada en su camerino.

