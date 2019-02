Luciana Fuster dio inesperada noticia sobre su regreso a Esto es guerra.

En el reciente programa de Esto es guerra, las cámaras del videoblog del reality entrevistaron a Luciana Fuster dio inesperada noticia sobre su regreso al programa de competencia.

"El lunes me quitan los puntos y depende de lo que me diga el doctor. La herida normalmente queda sensible porque fue abierto y no una heridita simple. Depende de lo que me recomiende si es que puedo competir desde el lunes o espero unos días más", comentó la enamorada de Emilio Jaime.

