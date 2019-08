Luciana Fuster: ¿Austin Palao respondió dedicatoria de la modelo con canción?

Gian Piero Díaz aseguró que el combatiente dedicó el tema "Tú me cambiaste la vida".

Vídeo: Gian Piero Díaz aseguró que el combatiente dedicó el tema "Tú me cambiaste la vida".

¡Inesperado! Austin Palao fue sorprendido en vivo durante la presentación de Río Roma donde Luciana Fuster cantó el último éxito del dúo mexicano. El combatiente no dudó en responder la supuesta dedicatoria de la modelo con otra canción.

➤ Mira: ¿Luciana Fuster le dedicó canción "Yo te prefiero a ti" a Austin Palao?

Gian Piero Díaz aseguró que el combatiente dedicó los temas "Tú me cambiaste la vida" y "Por eso yo te amo" a Luciana Fuster. El hermano de Said Palao no se animó a cantar en vivo, pero prometió que se aprenderá la letra del tema "Yo te prefiero a ti".

➤ Mira: Luciana Fuster y Austin Palao coincidieron en evento y posaron juntos en esta foto

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!