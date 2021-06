Luciana Fuster afirmó que no regresa a guerra de TikTok de EEG tras quedar eliminada

"No me gusta que jueguen con mi tiempo, con los sentimientos de Briana y el esfuerzo que hacemos", precisó.

Luciana Fuster habló con sus seguidores a través de Instagram tras quedar eliminada junto a Briana Zuñiga en "Tiktokers: Los rivales" y se mostró incómoda por la forma de su salida de la competencia. La guerrera se ratificó con su postura al estar en desacuerdo con la decisión de la jurado ya que es una competencia de TikTok.

"No me gustaría que nos vuelvan a llamar para retar a nadie, a Briana tampoco e incluso ella dijo que lo pensaría muchísimo, ni para estar sentada porque no me gusta que jueguen con mi tiempo, con el tiempo de Briana, con los sentimientos de Briana y el esfuerzo que hacemos. A pesar que son las reglas del juego cuando sentimos que hay algo injusto es muy incómodo", precisó.

