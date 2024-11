Katia Palma se "derritió" por beso de Mario Irivarren

Mario Irivarren ganó el punto para los guerreros al enfrentarse a Israel Dreyfus y Katia Palma no dudó en celebrarlo, acercándose para resaltar su belleza. En ese instante comenzó a sonar "Quién es ese hombre que me mira y me desnuda..." y el modelo le dio un beso en la mejilla a la conductora, quien se "derritió" por el cariñoso gesto.