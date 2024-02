Johanna San Miguel "botó" a Katia Palma del set de Esto es Guerra

Johanna San Miguel no pudo más y se acercó a Katia Palma detrás de cámaras para "botarla" del set de Esto es Guerra. Ambas protagonizaron un nuevo enfrentamiento este 09 de febrero y la líder de los guerreros quiso que su colega ya no esté en el estudio, por lo que la envolvió en una toalla y la llevó hasta la parte de atrás del set, desapareciéndola de la toma. Sin embargo, la comediante no se dejó y regresó.