Katia Palma hizo fuerte reclamo contra Renzo Schuller

Katia Palma regresó a la conducción de EEG en reemplazo de Johanna San Miguel, a quien le envió un contundente mensaje. La actriz señaló que su colega debe estar "revolcándose" en su cama al verla como líder de los guerreros y aseguró que nadie le quitará su puesto. "Si vienen después con el berrinche de 'extraño a los guerreros', pues no, yo me vengo a quedar. Yo me quedo aquí", sentenció.