Katia Palma exigió que Michelle Soifer se vaya: "No compite"

Katia Palma sacó cara por Rosángela Espinoza cuando Michelle Soifer se burló por perder. "¿Por qué no mandan a un ratito a Michelle a su casa unos días? Acá está gastando el sueldo de los demás. No juega, no compite, cree que está en su podcast. ¿Qué hace acá? Debería jugar. Si no la ponen a jugar una ronda, exijo que nos den 100 puntos o que la manden a su casa", dijo la conductora, dejando el shock a la combatiente.