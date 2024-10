Katia Palma estalló contra Vania Torres: "Estoy bien molesta"

Katia Palma no aguantó su molestia con Vania Torres por perder la campana en enfrentamiento contra Karen Dejo. La conductora no pudo creer que la guerrera pierda el punto solo por puesta de mano. "No puede ser, pues. Me estoy poniendo molesta, de verdad, porque yo quiero que mis guerreros estén en esa lista y de esa manera no podemos perder el punto. De verdad que estoy bien molesta", exclamó la actriz.