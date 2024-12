Katia Palma emocionó a Said Palao con reconocimiento en vivo

Katia Palma reconoció que Said Palao está asumiendo la capitanía de los guerreros ante la ausencia de Patricio Parodi y le dedicó unas palabras en vivo. "Al no estar Pato, tú estás en un momento que soportas a todo el equipo. Eres un gran apoyo para nosotros y dejas todo en la cancha. Me encanta. Tú le tienes un gran cariño y un gran corazón a la camiseta, y eso tiene un gran valor. Gracias", dijo la conductora.