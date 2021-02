La exintegrante de Esto es guerra contó los terribles momentos que sufrió cuando estaba a punto de ingresar a su hogar.

Karen Dejo sufrió robo a mano armada a pocas cuadras de su casa, ubicada en el distrito de San Miguel. La exintegrante de Esto es guerra contó los terribles momentos que sufrió cuando estaba a punto de ingresar a su hogar a través de una comunicación telefónica.

Karen Dejo contó terrible momento que sufrió tras ser asaltada a mano armada

“Nunca en mi vida había sentido una sensación tan horrible que te pongan una pistola en la cara. Estaba con el celular en las manos, mi billetera, de repente vino un tipo me cogió del brazo y me empezó a samaquear, saco la pistola, me comenzó a gritar de una forma horrible”, comentó la popular "Sabrosura" para América Espectáculos.

Dejo contó que se puso muy nerviosa tras ser atacada por un sujeto que se movilizaba en una moto lineal. "Los peor de todo, es que me han robado en moto lineal y era una persona que hace delivery. Yo tampoco podía describir a la persona que me ha robado porque tenía la mascarilla. No pude reaccionar me quedé fría", finalizó.

