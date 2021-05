Karen Dejo a Said Palao: Votaste por Alejandra Baigorria porque es tu enamorada

Gian Piero Díaz le pidió a la "Sabrosura" que no caiga en el juego del Tribunal tras no ser elegida por sus compañeros en los Combatientes.

Karen Dejo se mostró incómoda por la decisión de los Combatientes al no elegirla para integrar el equipo frente a Alejandra Baigorria y afirmó que Said Palao votó por la "Patrona" porque es su pareja. Gian Piero Díaz le pidió a la "Sabrosura" que no caiga en el juego del Tribunal de Esto es guerra tras no ser elegida por sus compañeros en los Combatientes.

"¿Por qué votaste por Alejandra porque es tu enamorada? Me estás diciendo que votaste por Alejandra por competencia y porque crees que compite mejor que yo. Es tu punto de vista cegándote por tus ojos de enamorado", cuestionó Dejo mientras que Said Palao pidió que respete su decisión y no lo tome personal.

Rosángela Espinoza defendió a Karen Dejo durante enfrentamiento con Alejandra Baigorria