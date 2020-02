Karen Dejo reapareció tras fuerte golpe e hizo importante anuncio

La integrante de los Combatientesmanifestó su agradecimiento a sus compañeros.

¡SIGUEFUERTE! Unos días después de su terrible caída durante un circuito ninja, Karen Dejo reapareció en Esto es guerra e hizo un importante anuncio sobre su estado de salud.

La integrante de los Combatientes se presentó en el programa y manifestó su agradecidimiento por el apoyo que recibió de parte de sus compañeros de ambos equipos, los conductores y producción.

"Estaba asustada porque vengo de una lesión de la columna. Dios me iluminó, me protegió y en el aire yo me protegí también y ahora solo es un esguince que tengo que cuidar algunos días y otra vez a combatir con fuerza", comentó la competidora.

