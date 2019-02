En el reciente programa de Esto es guerra, Karen Dejo lloró en vivo y Rosángela Espinoza se burló en pleno juego. La Sabrosura acusó a la "Chica selfie" y le envió fuerte mensaje frente a las cámaras del videoblog de EEG.

"Son las clases de actuación y eso que te tienes que concentrar. Malcriada. No te voy a decir que estaba diciendo porque no se escucha. Malcriada por todo lo que me decía detrás de cámaras. Es lo único que espero de ella", comentó Karen Dejo.

