Karen Dejo lloró tras pasar al equipo de los guerreros por decisión de Melissa Loza: "Necesito salir adelante"

"Están pasándome demasiadas cosas y que siento que por primera vez en la vida se me están saliendo de las manos. He conversado con algunos de ustedes que me dieron esa fortaleza que se me estaba escapando. Agradezco al equipo de producción de tenerme acá porque eso es lo que necesito para salir adelante. Ahora estoy compitiendo conmigo mismo. De esta salgo, salimos juntos", expresó.