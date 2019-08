Karen Dejo será Guerrera y envió rotundo mensaje a Mario Irivarren

¿Fuiste capaz?Karen Dejo, histórica Combatiente, jugará desde hoy en el equipo de los Guerreros tras decisión de Nicola Porcella. La competidora se mostró afectada y le reclamó a Mario Irivarren porque no la eligieron primero.

➤ Mira: Karen Dejo salió de la zona de riesgo por decisión de los Combatientes

"Me siento mal, agradezco a Nicola Porcella por valorar mi trabajo, me siento mal porque en el equipo que yo crecí simplemente no me escogió. Tuvo la primera opción, no entiendo porqué me salvaron. Por Rafael no me preocupo, pero por ¿Mario Irivarren?", expresó Karen Dejo.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!