Karen Dejo criticó a Spheffany Loza tras elegir a Combatientes por Pancho Rodríguez

¡Cara a cara! Karen Dejo criticó a Spheffany Loza tras elegir a los Combatientes porque a no ya tendría una buena relación con su expareja Pancho Rodríguez. La "Sabrosura" recordó que la modelo minimizó semanas atrás a todos el equipo rojo y verde.

"¿Por qué no te analizas a ti primero? Me molesta que quiera dar a entender que es algo personal por lo de Pancho Rodríguez. No metas a lo personal porque yo no me meto en tu vida privada. Acá es competencia", señaló la hermana de Melissa Loza.

