¿Jota Benz terminó su relación con Mafer Jaime?

Israel Dreyfus sorprendió al hermano de Gino Assereto con pregunta en vivo.

¡Inesperado! Jota Benz quedó impactado por una sorpresiva pregunta de Israel Dreyfus sobre su situación amorosa actual con Mafer Jaime, hermana de Emilio Jaime. El combatiente histórico consultó al cantante urbano si aún sigue con la influencer.

➤ Mira: Angie Arizaga reveló verdadero nombre de Jota Benz detrás de cámaras

El hermano de Gino Assereto no podía decir ni sí, ni no por lo que no fue claro en sus respuesta sobre su relación con Mafer Jaime. Sin embargo, segundos después Jota afirmó que todo esta muy bien dejando atrás las especulaciones.

➤ Mira: Jota Benz estrenó su canción "3S" en Esto es Guerra

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!