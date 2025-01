¿Jota Benz quiere ser guerrero o combatiente? Esto dijo.

Jota Benz se sinceró frente a la cámara de la web de América Televisión para revelar si le gustaría integrar al equipo de los guerreros o combatientes en la temporada 2025 de Esto es guerra. El competidor aseguró que no tiene una decisión. "Mira todo el mundo sabe que me inicié en Combate, pero algo pasó acá (en EEG). Si me dan a escoger, este año, no la tengo clara", sentenció.