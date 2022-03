Jossmery Toledo y la inesperada decisión sobre su futuro en EEG

"Me lesioné en la última competencia, llegué a mi carro y ya no podía pisar más, tengo un esguince de segundo grando en el pie derecho, nunca pensé lesionarme, es la primera vez que me pasa y estoy pensando si seguir en la competencia o no", dijo visiblemente afecta Jossmery.

María Pía le pidió que no se apresure en tomar una decisión y le dio un comunicado de producción "Me dicen que lo pienses bien hasta mañana decidas y nos digas si das un paso al costado o continúas en EEG". ¿Crees que continuará en el programa?