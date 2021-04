Johanna San Miguel se pronunció sobre los integrantes que fueron retirados de EEG

La conductora aseguró sentirse avergonzada por las actitudes de Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta.

Johanna San Miguel inició el programa con un fuerte pronunciamiento sobre Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta, quienes el fin de semana participaron en la fiesta de cumpleaños de la cantante de salsa pese al estado de emergencia a causa del coronavirus (COVID-19).

La conductora de Esto es guerra se mostró indignada por la mala actitud que protagonizaron los competidores del reality. Además, pidió que esta situación "no debe repetirse nunca más".

"Nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos y muy avergonzados. Creemos que este tipo de actitudes son absolutamente contrarias a las que nosotros tenemos que reflejar no solo como peruanos sino como programa. La irresponsibilidad, la falta de empatía, la falta de compromiso y la falta de respeto ante las autoridades es algo que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Por tanto el señor Facundo González, Pancho Rodríguez, la señorita Ximena Peralta y Yahaira Plasencia han sido retirados del programa, a título personal, espero que no vuelvan más realmente", sentenció.

Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta son suspendidos indefinidamente de EEG