Johanna San Miguel puso nervioso a Christian Domínguez por chiste contra EEG

La conductora recordó la broma que hizo el cantante de cumbia cuando era integrante de Combate.

Christian Domínguez regresó a Esto es guerra para participar del juego "Canta y gana". Durante su participación Johanna San Miguel puso nervioso al exintegrante de EEG al recordar la broma que hizo cuando era integrante de Combate. El cantante intentó defenderse al asegurar que todo fue idea de Gian Piero Díaz.

➤ Mira: Rosángela Espinoza lloró tras casi quedar suspendida de EEG por voto de los conductores

"Mamá, mamá en el colegio me dicen Esto es guerra. ¿Por qué? Porque me paro copiando", explicó la compañera de Piero que no dudó en recordar la operación estética a la nariz a la que se sometió el cantante de cumbia. El divertido momento generó risas entre los competidores que no podían creer el comentario del exintegrante.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

¿Macarena Vélez, Ignacio Baladán y Christian Domínguez regresarán a Esto es guerra?