Johanna San Miguel agradeció la gran acogida de EEG: "Gracias, Perú"

La conductora se mostró contenta por los mensaje que ha recibido de sus seguidores luego de su regreso al reality.

Johanna San Miguel se mostró agradecida por la gran acogida que continuá teniendo Esto es guerra, el cual sigue liderando en el rating. Tras su retorno a EEG, la conductora se mostró emocionada con el público por la gran aceptación que logra el reality, que el último martes obtuvo 22 puntos de rating. Incluso, en el minuto a minuto llegó a picos de 30.

Johanna San Miguel se sonrojó con tremendo piropo de Gian Piero Díaz

"Esto refeliz porque el programa sigue manteniendo su liderazgo desde sus inicios. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo el público iba a recibir mi regreso, pero me han felicitado. Doy gracias por los bonitos mensajes de los seguidores. Gracias al Perú, porque me permiten entretenerlos. Su cariño es fabuloso", sostuvo la conductora.

Asimismo, Johanna mencionó que existe muy buena química con Gian Piero Díaz. Incluso, no pudo evitar la risa cuando recordó que le reclamara por las bromas que él le hacía cuando estaba en Combate. "Lo recordamos como una anécdota y nos hemos matado de risa como locos. Nosotros nos llevamos muy bien y hay bastante química desde el primer día", refirió.

