Jazmín Pinedo troleó a Ivana Yturbe tras decir que no se volverá a enamorar de Mario Irivarren.

La conductora puso en evidencia a la modelo con inesperada respuesta.

Jazmín Pinedo troleó a Ivana Yturbe en pleno juego del programa tras decir que no se volverá a enamorar de Mario Irivarren. La conductora aseguró que sería el número 288 que la guerrera dice lo mismo, pero al final ocurrió todo lo contrario.

➤ Mira: Belén Estévez "destruyó" a Ivana Yturbe con contundente comentario sobre su baile

"No dañes las herramientas que harán que me vuelve a enamorar de ti. ¿Ya no? Eso lo he escuchado 285 veces. El soundtrack de esta relación sería 'tropecé de nuevo y con la misma piedra'", agregó Gian Piero Díaz.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ivana Yturbe se hartó de las burlas de Mario Irivarren y lo enfrentó