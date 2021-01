Jazmín Pinedo se pronunció sobre su regreso a la conducción de Esto es guerra

La popular "Chinita" acompañó en la conducción a Gian Piero Díaz y decidió romper su silencio.

Tras las especulaciones sobre los radicales cambio en la nueva temporada de Esto es guerra, Jazmín Pinedo rompió su silencio y se pronunció sobre el posible regreso bajo la conducción del reality junto a Gian Piero Díaz este lunes 25 a las 6:50 p. m.

Jazmín Pinedo recibió tremendo mensaje de Johanna San Miguel en Instagram

"Aún tengo contrato hasta el 27 de enero en EEG, pero todo puede suceder a última hora. Como bien saben, EEG es un programa donde se maneja mucho la intriga y suspenso con el televidente. No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir, en el programa porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder", manifestó la popular "Chinita".

Además, añadió que existen "requerimientos en la vida personal y familiar que no se acomodan por distintos motivos con el ámbito profesional, y es ahí donde una persona debe poner en la balanza cuáles son sus prioridades". Así lo precisó en declaraciones en una nota de prensa.

¿Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz continuará en la conducción de Esto es guerra?