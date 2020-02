Jazmín Pinedo respondió fuerte a Mario Irivarren por dura crítica tras lesión

Los Guerreros no pararon el juego por golpe del Combatiente y fueron duramente criticados

Los Guerreros no pararon el juego por golpe del Combatiente y fueron duramente criticados

¡FASTIDIADOS! En el reciente programa de Esto es guerra, Mario Irivarren sufrió una leve lesión que le impidió seguir con la prueba durante un duelo con Patricio Parodi, pero la reacción de los Guerreros generó un enfrentamiento en el Jazmín Pinedo sorprendió con su respuesta.

Tanto Gian Piero Díaz como los Combatientes criticaron a sus rivales por no frenar la competencia por solidaridad con el integrante lesionado; pero ellos alegaron que prosiguieron por orden de los jueces y por sus de recuperar los 200 puntos que habían perdido al inicio del programa debido a una sanción.

"No me voy a quejar. Lo único te voy a decir es que nosotros no somos ustedes", afirmó el defensor del equipo rojiverde.

Aunque Jazmín Pinedo lamentó el golpe de Mario Irivarren, sostuvo que el EEG siempre ha sido diferente a Combate. "Además, nos informaron que Mario está bien", señaló.

Tras ver la repetición de las imágenes, la conductora aseguró que durante su época de guerrera ella también sufrió una fuerte lesión, pero tuvo que continuar la prueba pese a la gravedad.

El combatiente tomó la palabra para decir lo siguiente: "Solo quiero dejar en claro que cuando les pase a ustedes, nosotros sí vamos a parar porque somos otra clase de personas".

Jazmín Pinedo se incomodó por el comentario y tras preguntar si era una amenaza dijo: "Mario, te voy a decir algo en buena onda. Si vamos a empezar a definir por las cosas que hacemos qué clase de personas, mejor lo dejamos ahí".

