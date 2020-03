Jazmín Pinedo preocupó a fans tras pasar terrible momento durante cuarentena.

La conductora del programa compartió inesperado video.

Jazmín Pinedo preocupó a fans de las redes sociales tras pasar un terrible momento durante cuarentena. La mamá Khaleesi reveló que sufrió una fuerte intoxicación lo que provocó que la parte derecha de su rostro se hinche.

"No parece tanto, pero sí estoy mejor. Estaba horrible y parecía Sherk. Ya solo me queda una parte que está inflamada. Parece que me hubiera comida toda en la cuarentena, pero no es eso. Me intoxiqué", comentó la conductora de Esto es guerra.

