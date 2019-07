Ivana Yturbe sobre Rosángela Espinoza: Es una mentirosa

¡NO FUE SU DÍA! Rosángela Espinoza volvió a perder y esta vez con Angie Arizaga, lo cual provocó un inesperado comentario de Spheffany Loza e Ivana Yturbe.

Después de que Rafael Cardozo pidiera el regreso de Macarena Vélez, la popular Tepha tomó la palabra para recordar que ella es su rival y en son de broma le cuestionó el que haya competido con la Negrita.

"Yo he tenido un golpe en la rodilla y así compito. Me acaban de poner una inyección, pero yo estoyt aquí. No estoy como Ivana sin hacer nada", sostuvo la Chica fitness.

Frente a ese comentario, la Princesa Inca se defendió y le lanzó un duro calificativo: "A mí me parece una mentirosa; dice que le han puesto una inyencción. ¿En qué momento le han puesto una?", para luego demostrar que sí puede caminar.

Rosángela aprovechó y pidió que juegue en la siguiente ronda; así, Ivana se enfrentó a Luciana Fuster en un duelo en el que se llevó el triunfo, que también fue aplaudido por Rose.

