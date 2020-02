Ivana Yturbe se molestó fuertemente con Mario Irivarren por no hacerle caso

La modelo lanzó fuerte advertencia, pero el combatiente la sorprendió con inesperada reacción.

Ivana Yturbe lanzó fuerte advertencia a Mario Irivarren cuando el combatiente se acercó a ella para cortar algunas ligas. Sin embargo, su expareja no le hizo caso lo que provocó que ella se molestará frente a las cámaras.

"Una por una por favor. Me molesto. Te juro que me molesto horrible", dijo Ivana Yturbe a su expareja para que no corte las ligas, pero el excapitán de los Combatientes no hizo caso a la modelo y cortó seis ligas de un solo tiro.

Ivana Yturbe recibió tierno gesto de Mario Irivarren en pleno juego

