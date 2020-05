Ivana Yturbe nominada como el rostro más bello del mundo 2020.

Los organizadores del concurso anunciaron la candidatura de Ivana Yturbe en sus redes sociales.

Ivana Yturbe se convirtió en la primera peruana nominada al concurso del rostro más bello del mundo 2020. El certamen The 100 most beautiful faces, que se realiza anualmente por TC Candler & The Indepent Critics, anunció en Instagram la candidatura oficial de la modelo.

