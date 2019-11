Ivana Yturbe: "No tengo nada en contra de Alessandra Lama"

Ivana Yturbe aclaró frente a las cámaras del videoblog de Esto es guerra si realmente existe algún tipo de enfrentamiento con Alessandra Lama. La pareja de Mario Irivarren rompió todas las especulaciones y dijo esto.

"No tengo nada en contra de ella. Obviamente no voy a dejar que me ganen porque quiero ganar todos mis puntos. Que no se deje envenenar por Rafael Cardozo. En verdad, nunca hemos tenido ningún problema que yo sepa. Si dicen que entró de alguna manera fue una manera de protegerse", comentó Ivana Yturbe.

