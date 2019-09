Ivana Yturbe no soportó más y lloró por contundente advertencia del Tribunal.

¡Nunca lo imaginó! Ivana Yturbe no soportó más y lloró al escuchar contundente advertencia del Tribunal luego que la combatiente no lograra completar el reto extremo de altura. La modelo se frustró y comentó entre lágrimas su fobia.

"Estuve templando. En serio, no estoy bromeando. Tengo miedo. Así me digan que me van a eliminar, con el dolor de mi corazón, me tendré que ir porque no puedo luchar contra esto tan rápido. Lo siento al público y a Gian Piero", expresó la pareja de Mario Irivarren.

