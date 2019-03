Ivana Yturbe: Mario Irivarren enfrentó a Ducelia Echevarría y así lo respaldó

En el pasado programa de Esto es guerra, Mario Irivarren se enfrentó a Ducelia Echevarría luego de que la guerrera indicará que él fue un error en la vida de Ivana Yturbe, comentario que molestó mucho al competidor.

El capitán de los Retadores fue directo en expresar su malestar por la declaración de su excompañera de equipo y le lanzó una fuerte llamada de atención.

"Ya me dijiste poco hombre una vez, en el video acabas de decir que "no creo que Ivana no se equivoque otra vez"; yo no considero ser una equivocación. Yo tengo un buen concepto de mí y creo que todos también. Te lo digo cara a cara: conmigo ni te juegues así, conmigo no te metas así. De mí opina netamente sobre la competencia porque yo no opino de tu vida personal", dijo.

Por su parte, Ivana Yturbe también tomó la palabra tras al intervención de ambos y dio un contundente mensaje: "Los terceros que opinan de la relación que tuve con Mario salen sobrando."

